منظمة ملاحظون بلا حدود تنتقد ما وصفته بسوء التحضير للاستفتاء

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انتقدت منظمة ملاحظون بلا حدود، في تقريرها الأول حول ملاحظة الاستفتاء ، ما وصفته بسوء تحضير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ليوم الاقتراع .وذكرت الهيئة في بيان أوردت ضمنه نتائج تقريرها الاول الذي غطى الفترة من الساعة السادسة صباحا حتى الثانية ظهرا، أن غالبية مراكز الاقتراع سجلت غيابا لافتا للملاحظين من المجتمع المدني ومن ممثلي الحملات.وأكد التقرير، أن الملاحظات التي تطرقت إلى جاهزية الهيئة تركزت على تسجيل تأخير في فتح بعض مكاتب الاقتراع، مشيرا إلى عدم تعليق قائمات الناخبين بأغلب مراكز الاقتراع وغياب أعوان الهيئة المكلفين بإرشاد الناخبين.ولاحظت المنظمة، عدم حمل أعوان الهيئة لشارات مما أدى الى لخبطة لدى بعض الناخبين، لافتة الى غياب علامات الإرشاد ببعض مراكز الاقتراع فيما ترواحت بعض الملاحظات بين سوء تنظيم الصفوف وعدم تعاون بعض أعضاء المراكز.وجاء تقرير المنظمة مطابقا لتقديرات الهيئة حول نسب المشاركة طبقا للشرائح العمرية، حيث بين أن الاقبال بالساعات الأولى بمراكز الاقتراع كان ضعيفا بالنسبة لفئة الشباب في حين وصف المشاركة لدى الكهول والشيوخ بالمتوسطة مذكرا بما نبه إليه من مدى جدوى تمديد ساعات الاقتراع .الجدير بالذكر أن تقرير ملاحظون بلا حدود ليوم الاستفتاء اعتمد على تغطية عينة من مراكز الاقتراع موزعة على 12 دائرة انتخاببة والتركيز خاصة على مراكز الاقتراع ومحيطها لرصد أهم الاخلالات التي يمكن ان تمس من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية .