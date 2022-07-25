ائتلاف أوفياء.. خروقات و تجاوزات خطيرة للصمت الانتخابي ببعض المؤسسات الإعلامية


Publié le Lundi 25 Juillet 2022 - 19:14 قراءة: 0 د, 30 ث
      
رصد ائتلاف أوفياء للديمقراطية و نزاهة الانتخابات خروقات وتجاوزات وصفها بالخطيرة للصمت الانتخابي ارتكبتها بعض المؤسسات الإعلامية.


وأوضحت في بيان لها اليوم الاثنين، أن القناة العمومية الوطنية الأولى نشرت صباح اليوم تصريحا لرئيس الجمهورية تضمن دعاية إيجابية للدستور موضوع الاستفتاء وتهجما على معارضيه.

كما أشارت الى ان المنابر التي نظمتها الوطنية الأولى، تضمنت دعاية إيجابية للدستور وتهجما على معارضيه فضلا عن ومضات إشهارية تدعو للتصويت بنعم.


ولفتت الى أن الخروقات للصمت الانتخابي تعددت في الصحافة الورقية يومي 24 و 25 جويلية حيث تضمنت بعض المقالات لدعوات إيجابية لصالح الدستور وأخرى سلبية فيها شيطنة لطرف معادي للاستفتاء، وفق نص البيان.

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