وحدة عائمة لجيش البحر تنقذ أربعة مهاجرين غير نظاميين بسواحل قليبية


Publié le Lundi 25 Juillet 2022 - 19:51 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أنقذت وحدة عائمة تابعة لجيش البحر، أنقذت أمس الاحد، أربعة مهاجرين غير نظاميين (2 من الكامرون و2 من إفريقيا الوسطى)، عثرت عليهم تائهين بالبحر على متن زورقين مطاطيين بالموقع شمال شرق قليبية (ولاية نابل) على بعد 10 كلم.


وأفادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، بأن أعمار المهاجرين تتراوح بين 17 و26 سنة، وبأنهم أبحروا من سواحل دار علوش بقليبية بنية إجتياز الحدود البحرية خلسة في إتجاه الفضاء الأوروبي.

وأضافت أنه تم تسليمهم إلى وحدات الحرس الوطني بقليبية لإستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم .



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 250362



En continu...

Toutes les news...
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
أول أوسو
الاثنين 25 جويلية 2022 | 26 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:16 19:34 16:16 12:33 05:19 03:35
Babnet
29°
 Babnet37° Babnet % 70 :الرطــوبة
تونــس Babnet27°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
37°-2738°-2838°-2736°-2635°-26
  • Avoirs en devises
    23716,0

  • (22 juil)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,22142 DT        1$ =3,15872 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 juil)   1257,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   