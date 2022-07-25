وحدة عائمة لجيش البحر تنقذ أربعة مهاجرين غير نظاميين بسواحل قليبية

أنقذت وحدة عائمة تابعة لجيش البحر، أنقذت أمس الاحد، أربعة مهاجرين غير نظاميين (2 من الكامرون و2 من إفريقيا الوسطى)، عثرت عليهم تائهين بالبحر على متن زورقين مطاطيين بالموقع شمال شرق قليبية (ولاية نابل) على بعد 10 كلم.وأفادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، بأن أعمار المهاجرين تتراوح بين 17 و26 سنة، وبأنهم أبحروا من سواحل دار علوش بقليبية بنية إجتياز الحدود البحرية خلسة في إتجاه الفضاء الأوروبي.وأضافت أنه تم تسليمهم إلى وحدات الحرس الوطني بقليبية لإستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم .