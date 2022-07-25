سليانة : مراكز الاقتراع الإستثنائية  بالدائرة الانتخابية في سليانة تغلق أبوابها


Publié le Lundi 25 Juillet 2022 - 18:50 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أغلقت مراكز الاقتراع الإستثنائية بالدائرة الانتخابية في سليانة أبوابها أمام الناخبين والناخبات على السادسة مساء.


وتشمل مراكز الاقتراع الإستثنائية المناطق الستّ : عين بوسعدية من معتمديّة برقو، وقبر الغول في معتمدية سليانة الجنوبية، والمقرونة، وجلجل، وخنقة زقالاص في معتمدية الروحية، وبوعبد الله في معتمدية كسرى.
وعن نسبة إقبال الناخبين والناخبات بالدائرة الانتخابية في بسليانة رفضت مصالح الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية سليانة الإدلاء بأي تصريح لصحفية"وات" بالجهة رغم عديد المحاولات.
ويبلغ عدد المرسّمين بالسجلّ الانتخابي في ولاية سليانة 186 ألفا و202 ناخبين موزعين على 187 مركز اقتراع و286 مكتب اقتراع.



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