قطر 2022: اقتراب موعد إغلاق باب التقديم للتطوع في المونديال

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أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، والاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ أن يوم /الأحد/ المقبل سيشهد انتهاء موعد التقديم للتطوع في كأس العالم قطر 2022، فيما تختتم المقابلات مع الأشخاص المتقدمين يوم 13 أوت المقبل، والذي يتزامن مع بقاء 100 يوم فقط على انطلاق البطولة العالمية المرتقبة آواخر العام الجاري.وأكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، في بيان لها اليوم، أنه من المقرر أن يشارك 20 ألف متطوع في دعم الجوانب التشغيلية لمونديال قطر 2022، في أول نسخة من البطولة العالمية التي تقام في الوطن العربي والمنطقة، والتي تنطلق في 21 نوفمبر، وتتواصل حتى 18 ديسمبر وتستضيف منافساتها ثمانية استادات مشيدة وفق أعلى المواصفات.وسيشكل المتطوعون عنصرا محوريا وفاعلا في نجاح البطولة من خلال استلامهم ما يزيد على 30 دورا مختلفا يقدمون من خلالها الدعم لـ45 جانبا تشغيليا.وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن عن فتح باب تقديم الطلبات للمشاركة في برنامج المتطوعين لمونديال قطر 2022، خلال احتفالية خاصة أقيمت في شهر مارس الماضي في المسرح المكشوف بالحي الثقافي /كتارا/.وشهد البرنامج إجراء مقابلات مع الآلاف من المرشحين من أكثر من 170 دولة منذ منتصف ماي الماضي عند افتتاح مركز المتطوعين في الدوحة.وتولى مهمة تنفيذ المقابلات متطوعون قدموا الدعم لبطولات تم تنظيمها في قطر تحت مظلة الـ/فيفا/ مثل كأس العالم للأندية 2020 وكأس العرب 2021.وينبغي على الأشخاص المهتمين بالتطوع اتباع الخطوات التالية، التسجيل عبر موقع volunteer.fifa.com، وتعبئة استمارة طلب التسجيل، والمشاركة في تجارب تقييم من خلال لعبة عبر الإنترنت، وحجز موعد للمقابلة.ويتوجب أن يكون عمر المتطوعين 18 عاما أو أكثر بحلول 1 أكتوبر 2022، وعلى المتقدمين إجادة المحادثة باللغة الإنقليزية، والالتزام بما لا يقل عن 10 مناوبات خلال البطولة، كما يتعين على المرشحين ملاحظة أن بعض الأدوار التطوعية ستبدأ قبل 1 أكتوبر.ويعتبر برنامج التطوع لمونديال قطر 2022 الأكبر في تاريخ البلاد، ويهدف إلى توحيد الناس تحت منصة كرة القدم، على الطريق لاستضافة نسخة مبهرة من البطولة العالمية، والاحتفال بالشغف بهذه اللعبة الرائعة وإبراز إنجازات قطر وتسليط الضوء على ثقافتها وتراثها العريق.