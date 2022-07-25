الهايكا توجه تنبيها للتلفزة الوطنية من أجل خرق الصمت الانتخابي


Publié le Lundi 25 Juillet 2022 - 18:24 قراءة: 0 د, 40 ث
      
وجّهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) اليوم الاثنين، تنبيها الي مؤسسة التلفزة التونسية لمخالفة تحجير الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، بسبب بث حوار مع رئيس الجمهورية.


ودعت الهايكا التلفزة التونسية الى الالتزام بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل واحترام التحجير المتعلق بتجنب كل أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، مؤكدة في الآن نفسه انه سيتم اتخاذ القرارات اللازمة فيما تم تسجيله من خروقات.

وأوضحت انه و خلال برنامج "استفتاء 25 جويلية ، تم بث حوار مع رئيس الجمهورية لمدة دامت اكثر من 15 دقيقة تولى فيها التطرق الى الخيارات الواردة في مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء وتثمينها.


وأبرزت أنه تخلل البرنامج بعض أشكال الدعاية المتعلقة بالاستفتاء خلال فترة الصمت الانتخابي المضبوط ، وفق القانون الانتخابي الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ، مؤكدة ان ذلك يعتبر خرقا لمنطوق الفصل 69 من القانون المتعلق بالانتخابات.

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