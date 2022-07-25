التليلي المنصري:دعوات المقاطعة قد تؤثر في نسبة المشاركة لكنها لا تؤثر على القانون الانتخابي

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قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري،" إن دعوات المقاطعة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد قد تؤثر على نسبة المشاركة في التصويت لكنها لا تؤثر على القانون الانتخابي".وأكد التليلي المنصري في تصريح إعلامي على هامش ندوة صحفية عقدتها الهيئة عصر اليوم الاثنين بالمركز الاعلامي في قصر المؤتمرات بالعاصمة ، أن القانون الانتخابي ينص على التصريح بأغلبية "نعم " او" لا" طبقا للنتائج المسجلة.وذكر ان الهيئة لن تتسرع في الإعلان عن النتائج التي رجح التصريح عنها بصفة أولية مساء غد الثلاثاء ، مشيرا الى أن القانون الانتخابي يمنح الحق للهيئة في إعلان عن النتائج في ظرف ثلاثة أيام.وبين، أن الهيئة ستقوم بالإطلاع على جميع التقارير الميدانية الرقابية الصادرة من أعوان المراقبة ومن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وكذلك من اللجان المركزية من الصحافة وكل مؤسسات الدولة قبل المصادقة على النتائج والتصريح بها.وكشف أن الساعات الأولى من صباح يوم الاقتراع في الاستفتاء العام اليوم شهد مشاركة هامة للأشخاص البالغة سنهم 60 سنة فما فوق بنسبة بلغت 19 بالمائة ، ثم سجلت هذه النسبة شبه استقرار خلال فترة الظهيرة.وعبر عن أمله في ان تسجل الفترة المسائية زيادة في مشاركة الشباب الذين كان حضورهم ضعيفا صباحا ، ذلك ان نسبة المصوتين في صفوفهم لم تتجاوز 2.2 بالمائة .