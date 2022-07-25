الترجي الرياضي - دقدوق وبن علي وفلاح حاضرون في بداية التحضيرات

شرع الترجي الرياضي التونسي، اليوم الاثنين، بحديقة الرياضة "ب" في تحضيراته استعدادا للموسم الكروي الجديد تحت قيادة المدرب نبيل معلول وبحضور الثلاثي الجديد حسام دقدوق ومحمد بن علي وعزيز فلاح.ويتطلع الترجي الرياضي التونسي في الموسم الجديد، بالخصوص، الى الفوز برابطة الابطال الافريقية لكرة القدم ومواصلة هيمنته على بطولة الرابطة المحترفة الاولى بعد ان توج في الموسم الماضي بلقبه السادس على التوالي.