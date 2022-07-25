وحدات الجيش البحري تنقذ 4 مهاجرين غير نظاميين من جنسيات افريقية اعتزموا الابحار خلسة نحو السواحل الاوروبية

أنقذت وحدات الجيش البحري، أمس الأحد، 4 مهاجرين غير نظاميين من جنسيات افريقية كانت قد عثرت عليهم تائهين في عرض البحر على متن زورقين مطاطيين بشمال شرق قليبية على بعد 10 كلم، حسب بلاغ صادر اليوم الاثنين عن وزارة الدفاع الوطني.وأضافت أن جنسيات هؤلاء المهاجرين تتوزع بين اثنين منهم من الكامرون و اثنين من افريقيا الوسطى، وتتراوح أعمارهم بين 17 و 26 سنة.وكان هؤلاء المهاجرون، حسب البلاغ، قد أبحروا من سواحل دار علوش بقليبية بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه السواحل الاوروبية وقد تم تسليمهم إلى وحدات الحرس الوطني لاستكمال الاجراءات القانونية.