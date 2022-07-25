وحدات الجيش البحري تنقذ 4 مهاجرين غير نظاميين من جنسيات افريقية اعتزموا الابحار خلسة نحو السواحل الاوروبية


Publié le Lundi 25 Juillet 2022 - 14:18 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أنقذت وحدات الجيش البحري، أمس الأحد، 4 مهاجرين غير نظاميين من جنسيات افريقية كانت قد عثرت عليهم تائهين في عرض البحر على متن زورقين مطاطيين بشمال شرق قليبية على بعد 10 كلم، حسب بلاغ صادر اليوم الاثنين عن وزارة الدفاع الوطني.


وأضافت أن جنسيات هؤلاء المهاجرين تتوزع بين اثنين منهم من الكامرون و اثنين من افريقيا الوسطى، وتتراوح أعمارهم بين 17 و 26 سنة.

وكان هؤلاء المهاجرون، حسب البلاغ، قد أبحروا من سواحل دار علوش بقليبية بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه السواحل الاوروبية وقد تم تسليمهم إلى وحدات الحرس الوطني لاستكمال الاجراءات القانونية.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 250350



En continu...

Toutes les news...
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
أول أوسو
الاثنين 25 جويلية 2022 | 26 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:16 19:34 16:16 12:33 05:19 03:35
Babnet
34°
 Babnet37° Babnet % 46 :الرطــوبة
تونــس Babnet27°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
37°-2739°-2838°-2837°-2635°-27
  • Avoirs en devises
    23716,0

  • (22 juil)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,22142 DT        1$ =3,15872 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 juil)   1257,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   