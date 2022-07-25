انس جابر تحافظ على مرتبتها في المركز الخامس

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حافظت لاعبة التنس التونسية انس جابر على مرتبتها في المركز الخامس في تصنيف اللاعبات المحترفات للعبة الصادر اليوم الإثنين.ولم يطرأ أي تعديل على تصنيف العشرين الأوليات مع بقاء البولونية إيغا شفيونتيك في الصدارة.ولا تزال شفيونتيك متقدمة بفارق كبير ب3860 نقطة أمام الإستونية أنيت كونتافيت الثانية التي نالت 150 نقطة إضافية الأسبوع المنصرم، وذلك بوصولها إلى نهائي دورة هامبورغ حيث خسرت أمام الأميركية برناردا بيرا المتوجة بطلة في ثاني مشاركة على التوالي بعدما أحرزت قبلها بأسبوع لقب بودابست، ما سمح لها بالصعود 27 مرتبة الى المركز الرابع والخمسين.وكان ارتقاء الإسبانية غاربيني موغوروسا مركزا واحدا لتصبح ثامنة على حساب الأمريكية دانييل كولينز، التغيير الوحيد في نادي العشر الأوليات، فيما كان ارتقاء التشيكية باربورا كرايتشيكوفا إلى المركز الثامن عشر على حساب الروسية فيرونيكا كودرميتوفا التغيير الوحيد بين العشرين الأوليات.1- البولونية إيغا شفيونتيك 8336 نقطة2- الإستونية أنيت كونتافيت 4326 نقطة3- اليونانية ماريا سكاري 4190 نقطة4- الإسبانية باولا بادوسا 4030 نقطة5- التونسية أُنس جابر 4010 نقطة6- البيلاروسية أرينا سابالينكا 3267 نقطة7- الأمريكية جيسيكا بيغولا 3087 نقطة8- الأمريكية دانيال كولينز 3022 نقطة9- الإسبانية غاربينيي موغوروي 2886 نقطة10- البريطانية إيما رادوكانو 2717 نقطة