بوعسكر ..عدد المقترعين بالداخل بلغ الى حدود التاسعة ونصف 32 ر6 بالمائة

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اعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر انه تم التمديد اليوم الاثنين، (اليوم الثالث والاخير لتصويت الجالية التونسية بالخارج) ،في توقيت عمليات الصويت على الاستفتاء في مختلف مكاتب ومراكز الاقتراع الموجودة خاصة في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية للتصويت الجالية التونسية بالخارج الى غاية الساعة العاشرة ليلا بعد ان كانت السادسة مساء .وافاد بوعسكر في ندوة صحفية بقصر المؤتمرات بالعاصمة بان العدد الجملي للمقترعين بالداخل والذين ادلوا باصواتهم الى حدود الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم قد بلغ 564 الفا و753 ناخبا وهو ما يمثل 6فاصل 32 بالمائة من العدد الجملي للناخبينواوضح ،ان هذه النسبة "تعد مشجعة جدا وتتجاوز ما تم تسجيله في انتخابات 2019 مبينا ان هذا الرقم "يؤشر على ان نسبة الاقبال على استفتاء 25 جويلية ستكون محترمة جدا باعتبار ان ساعات تصويت الناخبين ستمتد الى الساعة العاشرة ليلا"واضاف ان هذه النسبة لم تتجاوز خلال انتخابات 2019 ال1 فاصل 6 بالمائة وذلك تقريبا في نفس التوقيت (الساعة التاسعة صباحا) وذلك وفقا لنتائج قدمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقتهاواكد رئيس هيئة الانتخابات ان عملية الاقتراع في ااستفتاء 25 جويلية تجري في تونس بصفة طبيعية جدا دون تسجيل اي اشكالية في علاقة بفتح المكاتب والمراكز مشيرا الى ان جميع مكاتب الاقتراع قد فتحت في التوقيت المخصص لها (السادسة صباحا) وذلك بنسبة مائة بالمائة تقريبا ماعدى تسجيل تاخير ببعض الدقائقوبعد ان لفت الى وجود عمل لوجستي انطلق منذ الساعة الرابعة والنصف فجراليوم اشار بوعسكر الى ان نسبة حضور اعوان الاقتراع قد بلغت نسبة المائة بالمائة كما لم تسجل الهيئة غياب اي من اعضاء مكاتب الاقتراع ومؤكدا ان جميع المكاتب انطلقت بطواقمها في الوقت المحدد بالرغم من ان هيئة الانتخابات كانت لديها تخوفات حول مسالة غيابات او انسحابات من قبل اعضاء او رؤساء مكاتب الاقتراعوعبر بوعسكر عن شكر هيئة الانتخابات لجميع طواقمها من اعضاء ورؤساء مكاتب الاقتراع وكذلك قوات الامن الداخلي والجيش الوطني على العمل الجبار المبذول من اجل تامين نقل المواد الانتخابية في الوقت المحدد لهاودعا مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ،عموم الناخبين التونسيين الى الاقبال على المشاركة في الانتخابات خصوصا وانها تتواصل الى حدود الساعة العاشرة ليلاوالتوجه الى صناديق الاقتراع والتثبت من مكاتب اقتراعهمكما دعا الجالية التونسية خارج ارض الى التوجه في هذا اليوم الاخير المخصص لهم للاقتراع و التثبت من مراكز اقتراعم وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات