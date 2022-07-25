هيئة الانتخابات تقدم جملة من المعطيات العامة حول استفتاء 25 جويلية

قدمت الهيئة العليا المستلقة للانتخابات اليوم الاثنين جملة من المعطيات العامة حول استفتاء 25 جويلية بداخل ارض الوطن
وتتعلق هذه المعطيات التي تم عرضها خلال نقطة اعلامية عقدتها الهيئة اليوم ب:
عدد ممثلي الاطراف المشاركة في حملة الاستفتاء والذي بلغ 4580 ممثلا لطرف مشارك في حملة الاستفتاء، سواء كان حزبا سياسيا او جمعية او شخصا طبيعيا
عدد الملاحظين / 5678 ملاحظا محليا و124 ملاحظا اجنبيا
عدد الصحفيين المعتمدين/ 886 صحفيا محليا و225 صحفيا اجنبيا
عدد المسجلين في الداخل والمعنيين بالتصويت في تونس / 8ملاين 929 الف و665 ناخبا يتوزعون على 51 بالمائة من الاناث و49 بالمائة من الذكور
عدد مراكز الاقتراع بالداخل / 4534 مركز اقتراع
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عدد مكاتب الاقتراع / 11 الف و236 مكتب الاقتراع
عدد اعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع بالداخل الذين يباشرون حاليا اعمالهم في جميع المكاتب والمراكز 61 الف و42 عضوا ورئيس مكتب الاقتراع
وتتعلق هذه المعطيات التي تم عرضها خلال نقطة اعلامية عقدتها الهيئة اليوم ب:
عدد ممثلي الاطراف المشاركة في حملة الاستفتاء والذي بلغ 4580 ممثلا لطرف مشارك في حملة الاستفتاء، سواء كان حزبا سياسيا او جمعية او شخصا طبيعيا
عدد الملاحظين / 5678 ملاحظا محليا و124 ملاحظا اجنبيا
عدد الصحفيين المعتمدين/ 886 صحفيا محليا و225 صحفيا اجنبيا
عدد المسجلين في الداخل والمعنيين بالتصويت في تونس / 8ملاين 929 الف و665 ناخبا يتوزعون على 51 بالمائة من الاناث و49 بالمائة من الذكور
عدد مراكز الاقتراع بالداخل / 4534 مركز اقتراع
عدد مكاتب الاقتراع / 11 الف و236 مكتب الاقتراع
عدد اعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع بالداخل الذين يباشرون حاليا اعمالهم في جميع المكاتب والمراكز 61 الف و42 عضوا ورئيس مكتب الاقتراع
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