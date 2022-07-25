هيئة الانتخابات تقدم جملة من المعطيات العامة حول استفتاء 25 جويلية


Publié le Lundi 25 Juillet 2022 - 12:45 قراءة: 0 د, 41 ث
      
قدمت الهيئة العليا المستلقة للانتخابات اليوم الاثنين جملة من المعطيات العامة حول استفتاء 25 جويلية بداخل ارض الوطن
وتتعلق هذه المعطيات التي تم عرضها خلال نقطة اعلامية عقدتها الهيئة اليوم ب:

عدد ممثلي الاطراف المشاركة في حملة الاستفتاء والذي بلغ 4580 ممثلا لطرف مشارك في حملة الاستفتاء، سواء كان حزبا سياسيا او جمعية او شخصا طبيعيا
عدد الملاحظين / 5678 ملاحظا محليا و124 ملاحظا اجنبيا
عدد الصحفيين المعتمدين/ 886 صحفيا محليا و225 صحفيا اجنبيا

عدد المسجلين في الداخل والمعنيين بالتصويت في تونس / 8ملاين 929 الف و665 ناخبا يتوزعون على 51 بالمائة من الاناث و49 بالمائة من الذكور
عدد مراكز الاقتراع بالداخل / 4534 مركز اقتراع
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عدد مكاتب الاقتراع / 11 الف و236 مكتب الاقتراع
عدد اعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع بالداخل الذين يباشرون حاليا اعمالهم في جميع المكاتب والمراكز 61 الف و42 عضوا ورئيس مكتب الاقتراع

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