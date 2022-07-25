جندوبة: اصطدام سيارتين على الطريق الوطنية رقم 6 بين معتمديتي جندوبة وبوسالم ينهي حياة رضيعة ويتسبب في اصابة والدتها

توفيت رضيعة، عمرها سبعة أشهر، واصيبت والدتها بعد حادث مرور جد صباح اليوم الاثنين على الطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين معتمديتي جندوبة وبوسالم من ولاية جندوبة (امام مكتب اقتراع مدرسة الملقى).واكدت المديرة الجهوية للصحة بجندوبة كوثر النهدي ل"وات" وفاة الرضيعة بعد معاينة قام بها طبيب المركز الاستعجالي التابع للمستشفى الجهوي.وتمثلت صورة الحادث في اصطدام سيارتين كانتا في اتجاهين متعاكسين، وانقلاب السيارة التي كانت تقودها والدة الرضيعة، وفق ما احد شهود العيان .