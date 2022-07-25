عضو هيئة الانتخابات ... نسق الاقبال على المشاركة في الاستفتاء في تصاعد مستمردون تسجيل اي نقاص في المواد الانتخابية


Publié le Lundi 25 Juillet 2022 - 10:38 قراءة: 0 د, 49 ث
      
اكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد نوفل فريخة صباح اليوم الاثنين ان نسق الاقبال على المشاركة في الاستفتاء في تصاعد مستمر
واوضح في تصريح اعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة قبل انطلاق الندوة الصحفية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، ان اكثر من 11 الف مكتب ااقتراع قد فتحت ابوابها في التوقيت المحدد لها وذلك دون تسجيل اي نقائص للمواد الانتخابية مجددا في هذا الصدد الدعوة الى جميع الناخبين الى التثبت من مراكز الاقتراع المسجلين فيها.


من جهة اخرى لفت فريخة الى انه تم تجاوز عدة اشكاليات فنية في الخدمة الرقمية الخاصة باعوان الهيئة التي تمكن من التبليغ عن نسب المشاركة في الاقتراع مضيفا الى انه تم تجاوز كل الغيابات المسجلة في صفوف بعض اعوان مراكز ومكاتب الاقتراع
واكد فريخة ان هيئة الانتخابات ستطبق القانون بخصوص كل خروقات الصمت الانتخابي ان وجدت

ودعا عضو الهيئة مختلف افراد الشعب التونسي الى التوجه الى مراكز الاقتراع للادلاء باصواتهم مذكرا ان التصويت يتواصل الى حدود الساعة ال10 ليلا ماعدى المراكز الحدودية التي ستغلق على الساعة السادسة مساء

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