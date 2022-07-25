"عتيد" تلاحظ تأخرا في انطلاق عملية التصويت على مشروع الدستور في عدد من مراكز الاقتراع وعدم توفر التجهيزات اللازمة

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لاحظت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد"، اليوم الاثنين، تأخّر انطلاق عملية الاقتراع في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، لمدة تراوحت بين 10 و26 دقيقة بعدد من مراكز الاقتراع وعدم توفر التجهيزات اللازمة بنحو 26 بالمائة من مكاتب الاقتراع التي تمت ملاحظتها، وفق ما أعلنته الجمعية في نقطتها الاعلامية الاولى لملاحظة عملية الاستفتاء.وأفاد رئيس جمعية "عتيد"، بسام معطر، بأنه قد تم منع ملاحظي الجمعية البالغ عددهم 430 ملاحظا بالدوائر الانتخابية بالدّاخل و 6 بالدوائر الانتخابية بالخارج، من التجوّل بكافة أرجاء المراكز وتقييد رقعة مساحة تحركهم داخلها، داعيا في هذا الصدد، إلى ضمان حق الولوج إلى كافة الأماكن.وأردف معطر أن ملاحظي الذين الجمعية شرعوا منذ الساعة الخامسة صباحا في مراقبة محيط مراكز الاقتراع وجاهزية المكاتب وتوفر التجهيزات اللازمة عند فتح المراكز أبوابها، وسجّلوا تأخرا في انطلاق عملية التصويت من 10 الى 26 دقيقة واشكاليات تمثلت في عدم توفر التجهيزات اللازمة بنحو 26 بالمائة من مكاتب الاقتراع التي تمت ملاحظتها.ولفتت الكاتبة العامة المساعدة للجمعية، صابرين غزواني، في ذات السياق، إلى غياب الشارات ببعض مراكز الاقتراع بالمهدية وعدم تعليق قائمات الناخبين بمراكز الاقتراع بالحامة والمنارة بقابس، ونقص تكوين أعضاء الهيئة بقابس وباجة، فضلا عن وصول جل قائمات الناخبين والمواد الانتخابية بمركز حي محمد علي ببن عروس.كما سجّلت الغزواني وفق ما بلغ " عتيد " من ملاحظيها، مخالفة التأثير على الناخبين بمركز النور بجندوبة وخلوة مكشوفة بنفس المركز وتأخر انطلاق عملية الاقتراع ببعض مراكز الاقتراع بباجة وجندوبة وبنزرت وبن عروس وقبلي ومنوبة.وقد انطلقت عملية التصويت على "مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية" المطروح على الاستفتاء الشعبي في حدود السادسة صباحا، بالدوائر الانتخابية بالداخل، ومنذ يوم الجمعة الماضي بالدوائر الانتخابية بالخارج.وتتواصل عملية التصويت إلى حدود الساعة العاشرة مساء بمختلف المراكز الانتخابية عدا المراكز الواقعة بالدوائر الانتخابية الواقعة بالولايات الحدودية التي خصتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتوقيت استثنائي وهي القصرين وسليانة وجندوبة والكاف وسيدي بوزيد وقفصة حيث تفتح أبوابها من الساعة السابعة صباحا على أن تغلق على الساعة السادسة مساء.وقد خصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 11614مكتب اقتراع و4834 مركز اقتراع داخل البلاد وخارجها، لتنظيم عملية الاستفتاء واستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم والتصويت بنعم أو لا عليه، وذلك وفق الامر الرئاسي عدد 506 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي 2022 والمتعلق بدعوة الناخبين الى الاستفتاء في مشروع دستور جديدويأتي موعد الاستفتاء على دستور جديد في 25 جويلية 2022، الذي يصادف الاحتفال بعيد الجمهورية، بعد مرور سنة من إعلان رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021 تفعيل الفصل 80 من دستور2014 واتخاذه اجراءات استثنائية تم بمقتضاها وعلى فترات، تشكيل حكومة جديدة وتجميد أعمال مجلس نواب الشعب ثم حله لاحقا، إلى جانب الاعلان عن روزنامة سياسية في 3 ديسمبر 2021 تضمنت بالخصوص تنظيم استفتاء على دستور جديد وانتخابات تشريعية سابقة لأوانها في ديسمبر 2022.