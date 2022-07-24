حزب العمال يدين "انتهاك الحرمة والمعطيات الشخصية والتحيل على الموقوفين من بين متظاهرين ضد مشروع الدستور"

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أدان حزب العمال ما قال إنه "انتهاك للحرمة وللمعطيات الشخصية والتحيل على الموقوفين من بين متظاهرين ضد مشروع الدستور الجديد في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يوم الجمعة الماضي"، وذلك من خلال "التجسس على معطياتهم الجينية إضافة إلى تعذيبهم وتعنيفهم".وأورد حزب العمال في بيان أصدره مساء، الأحد، أنه "تبين بعد إطلاق سراح 11 مناضلا ومناضلة تمّ إيقافهم مساء، الجمعة 22 جويلية 2022، أن أجهزة الأمن بمنطقة القرجاني قامت بإجراء تحليل جيني (ADN) لكل الموقوفين دون إعلامهم بذلك ولا بغرضه، وحتى من رفض ذلك أخذت عينة من لعابه غصبا عنه"، معتبرا أن ذلك "يعدً جريمة فيها انتهاك للمعطيات الشخصية".وأضاف حزب العمّال أنّه تمّ أمس السبت "اعتراض عدد من مناضلي الحزب من قبل ثلاث سيارات شرطة بعد إنهاء توزيع معلقات باسم الحزب تدعو إلى مقاطعة الاستفتاء، وتحويلهم إلى مركز الاستمرار بسليمان (ولاية نابل) أين تم تحرير محضر وتسليمهم استدعاء للمثول أمام "خلية الفصل السريع للقضايا الجزائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية يوم 12 أكتوبر القادم".وتابع الحزب أنه "تم إيقاف عدد من مناضليه في حيّ لافايات بالعاصمة لمدة ساعة قبل اطلاق سراحهم، كما تعرّض مناضلو الحزب في قفصة إلى المراقبة اللصيقة أثناء إنجاز الحملة، فيما حاول أعوان الأمن في سوسة مضايقة مناضلين تابعين للحزب أصروا على ممارسة حقهم في النشاط السياسي".وجدد حزب العمال إدانته لهذه "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولمكاسب الشعب التونسي"، مستنكرا "هذا المنعرج القمعي" ومحذرا من "التعاطي معه على أنه مجرد تجاوزات فردية وبسيطة ومعزولة".وأكد حزب العمال انّ "استهدافه واستهداف مناضلاته ومناضليه، لن يزيده إلاّ قوة وإصرارا وعنادا في مقاومة الدكتاتورية وحاكمها الفردي المطلق ودستورها الظلامي ومجمل منظومتها القائمة على التبعية والاستغلال والفساد".