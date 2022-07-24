منوبة: رفع مخالفتي خرق للصمت الانتخابي

أكّد عضو الهيئة الفرعية للانتخابات، أحمد دويك، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن أعوان مراقبة حملة الاستفتاء على الدستور الجديد، رفعوا، الأحد، مخالفتي خرق للصمت الانتخابي، الذي انطلق في حدود منتصف الليلة الفاصلة بين السبت والأحد.وأوضح دويك أن المخالفتين تعلقتا بتعليق ملصقات دعائية، الأحد، ومواصلة الدعاية الانتخابية ومخالفة مقتضيات الصمت الانتخابي. وتعتبر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هذه المخالفات "جريمة جزائية" ومن الممكن إحالتها على النيابة العمومية .وقد استكملت الهيئة الفرعية للانتخابات عشية، الأحد، توزيع الموّاد الانتخابية على مختلف مراكز الاقتراع والبالغ عددها 95 مركز اقتراع موزّعة على 08 معتمديات تابعة للدائرة الانتخابية بمنوبة .يشار إلى أن أعوان المراقبة بالهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة، رفعوا خلال الحملة، التي شهدت 23 نشاطا دعائيا، 32 مخالفة أحيلت 14 مخالفة منها على أنظار النيابة العمومية وفق معطيات الهيئة الفرعية للانتخابات.