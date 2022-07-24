القيروان: اندلاع حريق بمنطقة العثامنية من معتمدية الوسلاتية أتى على مساحات هامة من الصنوبر الحلبي


Publié le Dimanche 24 Juillet 2022 - 20:16 قراءة: 0 د, 30 ث
      
اندلع مساء اليوم الاحد حريق بمنطقة العثامنية بجبل السرج بمعتمدية الوسلاتية (ولاية القيروان)، أتى على مساحات هامة من الصنوبر الحلبي والغابات الشعراء.


وافاد المدير الجهوي للغابات بالقيروان محسن الساعي في تصريح ل(وات) ان فرق الحماية المدنية وأعوان الغابات، يقومون حاليا بمحاولة السيطرة على الحريق حتى لا يمتد الى مساحات اكبر.

واشار في جانب اخر الى أن أعوان الغابات تمكنوا بعد ظهر اليوم من اخماد حريق اندلع في منطقة الصدقة على حدود جبل برقو من معتمدية سليانة، وقاموا بالتدخل للسيطرة على الحريق بالجانب التابع لولاية القيروان، فيما تولت وحدات الحماية المدنية واعوان الغابات وطائرة اخماد الحريق بالجانب الممتد من ولاية سليانة.

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