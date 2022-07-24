بنزرت : تنظيم حملة تحسيسية وتوعوية للحدّ من حوادث الطرقات بمحيط فضاء محطة الاستخلاص في منزل جميل على الطريق السيارة بنزرت- تونس

في اطار برنامج العطلة الآمنة تمّ اليوم في محطة الاستخلاص بالطريق السيارة في منزل جميل ، تنظيم حملة تحسيسية وتوعوية لفائدة مستعملي الطريق السيارة أ4 القادمين من مختلف مناطق بنزرت وايضا عبر تونس العاصمة .وقال المندوب الجهوي للشباب والرياضة ببنزرت كمال هنيد إنّ هذه الحملة تندرج ضمن البرنامج الحهوي للعطلة الآمنة ، وضمن فعاليات الاكاديمية الوطنية للمواطنة المرورية التي تنتظم بدار الشباب بنزرت من 19 الى 24 جويلية 2022 .وذكر المصدر ذاته ان الحملة تم فيها تنظيم ورشات ميدانية تحسيسية حول السلامة المرورية ،علاوة على تنظيم وإعداد معرض توثيقي وفني للتحسيس بخطورة حوادث الطرقات وضرورة اليقظة على الطريق والتقيّد بالنصوص القانونية وإشارات وتوجيهات أعوان المرور الذين هم في خدمة كل مستعملي الطريق.وتمّ أبضا خلال ذات الفعاليات تنظيم عيادة خارجية للفحوصات السريعة لمستعملي الطريق، وتقديم عرض فنّي في اختصاص مسرح الشارع ، وذلك بمساهمة جماعية من الهياكل الرسمية والنسيج الجمعياتي والمنظماتي المهتم ولاسيّما منهم الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات وجمعية متطوعى الحماية المدنية وجمعية الافق الرياضي في بنزرت وادارة الصحة الاساسية في بنزرت فرعي منزل جميل وجرزونة، علاوة على مصالح المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والمصالح الامنية والحرس الوطنيين وخاصةمصالح حرس المرور وثلة من المتطوّعين.