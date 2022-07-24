سليانة : اندلاع حريق بجبل البياض في برقو و تسخير طائرة عسكرية للإطفاء لصعوبة التضاريس

اندلع ظهر اليوم الأحد حريق بجبل البياض في معتمدية برقو من ولاية سليانة.وذكر المدير الجهوي للحماية المدنية في سليانة، محمد علي بن بيهي في تصريح مساء اليوم الأحد لــ(وات) أن صعوبة تضاريس الجبل والمسالك الوعرة تحول دون وصولوحدات الحماية المدنية والغابات إلى مكان الحريق لذلك تم التنسيق مع الجيش الوطني لإرسال طائرة وهي حاليا بصدد القيام بعمليات الإطفاء.وأضاف بن بيهي أن وحدات الحماية المدنية والغابات في سليانة طوّقت الحريق من جميع الجوانب وكذلك فعلت الوحدات المماثلة في ولاية القيروان باعتبار أن الحريقاندلع في حدود ولاية القيروان وتسرّبت ألسنة النيران إلى ولاية سليانة.وأشار المسؤول إلى تسخير 3 شاحنات إطفاء من قبل الإدارة الجهوية للحماية المدنية ومثلها من قبل إدارة الغابات.