نابل: تسجيل مخالفة خرق للصمت الانتخابي بالدائرة الانتخابية نابل 1


Publié le Dimanche 24 Juillet 2022 - 17:18 قراءة: 0 د, 55 ث
      
أكّد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات في نابل 1 العروسي بن عبد الله ان الفريق الرقابي المكلّف بمتابعة الاستفتاء على
الدستور الجديد المقرّر يوم غد الاثنين، سجّل اليوم الاحد مخالفة خرق للصمت الانتخابي الذي انطلق في حدود منتصف الليلة الفاصلة بين السبت والأحد استعدادا لعملية الاقتراع.

وأضاف المصدر ذاته، اليوم الأحد، في تصريح لصحفية (وات)، أن المخالفة تعلّقت بعدم إزالة إحدى الجمعيات للافتة للدعاية والتي كان من المفروض إزالتها قبل الساعة منتصف الليل، مشيرا الى انه تمّ التنبيه على ممثّل الجمعية والتعامل معه وفق الإجراءات القانونية
وأبرز بن عبد الله، ان الفريق الرقابي التابع للهيئة الفرعية للانتخابات بنابل 1 رصد خلال الحملة الانتخابية التي تضمّنت 125 نشاطا دعائيا 18 مخالفة انتخابية تعلّقت بالخصوص بالإشهار السياسي على خلاف الصيغ القانونية والتعليق خارج الأماكن المخصصة بالإضافة إلى أنشطة دعائية غير مصرّح بها.
وأضاف أن الهيئة الفرعية للانتخابات بنابل 1 انطلقت منذ السادسة من صباح اليوم الاحد في توزيع المواد الانتخابية على مختلف مراكز الاقتراع والبالغ عددها 156 مركز اقتراع موزّعة على 9 معتمديات تابعة للدائرة الانتخابية نابل 1، مؤكدا ان الهيئة على أتمّ الاستعداد ليوم غد الاثنين 25 جويلية الموافق ليوم الاقتراع على الدستور الجديد.

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