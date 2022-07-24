المنستير: 12 مخالفة خلال الحملة الخاصة باستفتاء 25 جويلية


Publié le Dimanche 24 Juillet 2022 - 16:13 قراءة: 0 د, 49 ث
      
سجّلت الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير خلال حملة الاستفتاء الوطني 12 مخالفة بين التعليق في غير المكان المخصّص
واستعمال أطفال، واستعمال موارد إدارات عمومية كالإضاءة وتجهيزات صوتية من نادي أطفال نموذجي وفق ما أفاد به (وات) اليوم رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات في المنستير بليغ قاسم.

وأضاف بليغ قاسم أنّ أعوان مراقبة الحملة لم يرصدوا منذ انطلاق فترة الصمت وإلى حدّ الآن ( تارابعة ظهرا) أي خرق للصمت الانتخابي مؤكدا ضرورة احترام الصمت الانتخابي غدا في محيط مراكز الاقتراع وعدم القيام بأية دعاية أو تعليق إضافي أو أي نشاط في إطار حملة الاستفتاء أو سبر آراء فجميعها ممنوعة وتعتبر جريمة انتخابية ويقع إحالتها إلى النيابة العمومية.
واستكملت من ناحية أخرى الهيئة الفرعية للانتخابات في المنستير قائمة رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع ولم تعد تسجل تقصا باستثناء بعض الانسحابات التي يقع تعويضها تباعا.
وانتظمت اليوم دورة تكوينية بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير لفائدة قرابة 250 شخصا من أعضاء مكاتب الإقتراع الذين عوضوا الأعضاء الذين انسحبوا بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد أو لأسباب صحية أو عائلية حسب ذات المصدر.

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