استفتاء: الهيئة الفرعية للانتخابات نابل 2 ترفع مخالفة "يمكن ان ترتقي الى الجريمة الانتخابية بعد تعمد شخصين الصاق معلقات تدعو لمقاطعة الاستفتاء"

افادت رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات نابل 2 ايناس الدالي الفاطمي وكالة تونس افريقيا للانباء ان اعوان المراقبة التابعين للهيئة الفرعية رصدوا ليلة امس السبت "مخالفة يمكن ان ترتقي الى الجريمة الانتخابية" بعد تعمد شخصين بجهة سليمان في حدود الحادية عشرة والنصف ليلا تعليق معلقات تدعو الى مقاطعة الاستفتاء دون ان يكونا من بين المسجلين ضمن قائمة المشاركين في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور.واشارت الفاطمي الى انه وقع اعلام السلطات الامنية بالموضوع وتمت في ذات الوقت ازالة المعلقات وحجزها وجلبها لمقر الهيئة الفرعية.ولاحظت بخصوص التكييف القانوني لهذه العملية ان مجلس الهيئة الفرعية سيعقد اجتماعا للبت في المسالة واعطائها التكييف القانوني بادراجها في خانة المخالفات او الجرائم الانتخابية وعلى ضوء قرار المجلس تدرج في الحفظ او تتبع بتوجيه تنبيه او تتبع اذا صنفت ضمن الجرائم الانتخابية بتحرير مكتوب يوجه للهيئة المركزية وبتحرير شكاية توجه للنيابة العمومية لتتخذ في شأن الشخصين الاجراء المناسب.واشارت رئيسة الهيئة الفرعية من جهة اخرى الى ان الهيئة لم ترصد مخالفات تتعلق بخرق الصمت الانتخابي الذي انطلق منتصف ليلة السبت ليتواصل كامل يوم الاحد 24 جويلية.