لاس فيغاس: برشلونة يفوز (1-0) وديا على ريال مدريد


Publié le Dimanche 24 Juillet 2022 - 13:04 قراءة: 0 د, 32 ث
      
فاز فريق برشلونة على غريمه التقليدي ريال مدريد بهدف نظيف، في مباراة الكلاسيكو الودية التي أقيمت صباح اليوم، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد في إسبانيا.
وأمام عشرات الآلاف، الذين احتشدوا في مدرجات ملعب /إليجانت/ في لاس فيغاس ،

حقق برشلونة فوزا معنويا مهما على ريال مدريد قبل بداية الموسم الجديد.
وسجل البرازيلي رافينيا، المنتقل حديثا لصفوف برشلونة، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27.
وشهدت المباراة أول مشاركة للبولوني روبرت ليفاندوفسكي (33 عاما) المنضم إلى برشلونة أيضا قبل أيام، ولكن البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد حرم

ليفاندوفسكي من هز الشباك، حيث تألق الحارس في التصدي لأكثر من محاولة من
ليفاندوفسكي وزملائه.
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