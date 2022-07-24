باجة: 82 نشاطا في حملة الاستفتاء بباجة و3 مخالفات انتخابية

سجلت الحملة الانتخابية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية، بالدائرة الانتخابية بباجة، 82 نشاطا متنوعا قامت به احزاب وافراد وجمعيات بمختلف مناطق الجهة في الفترة المتراوحة بين 3 و23 جويلية 2022.وافاد مصدر من الهيئة الفرعية للانتخابات، وكالة تونس افريقيا للانباء "وات"، انه تم رصد ثلاث مخالفات انتخابية في هذه الانشطة، تتمثل في استغلال الموارد العمومية (وخاصة منها استغلال كهرباء البلديات عند تركيز الخيم الدعائية). وقامت بهذه المخالفات احزاب وجمعيات، وهذه المخالفات هي موضوع الفقرة الثانية من الفصل 53 للقانون الانتخابي.وسجلت الهيئة الفرعية ايضا خمس مخالفات تتعلق بتمزيق بيان رئاسة الجمهورية حيث تم تحرير شكاوى في شانها ضدّ مجهول.