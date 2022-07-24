تطاوين: مخزون مادة السكر يكفي لخمسين يوما مقابل غياب مادة الزيت المدعم (رئيس مركز الخزن والتوزيع)

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اكد رئيس مركز الخزن والتوزيع التابع لديوان التجار بتطاوين محمد صندل توفر مخزون يقدر بقرابة 380 طنا من مادة السكر بمخزن الديوان، بما يكفي الجهة لحوالي 50 يوما.وقال صندل في تصريح ل(وات) ان معدل استهلاك متساكني الجهة العادي يتراوح بين 220 و230 طنا شهريا ولا خوف من غياب هذه المادة حاليا، واكد توفر بقية المواد التي يختص ديوان التجارة بتوريدها وبكميات تفي الحاجة، موصيا بالابتعاد عن اللهفة والاحتكار.ورغم توفر المخزون الا ان محلات العديد من تجار التفصيل وحتى المساحات الكبرى تفتقر الى هذه المادة حيث اكد عدد منهم ل"وات" انهم لم يتمكنوا من الحصول عليها اما بتعلة "الحصة النسبية المحددة"، والتي نفى رئيس المركز الجهوي لديوان التجارة العمل بها، او البيع المشروط من قبل تجار الجملة الذين يتذرعون بمحدودية الكمية لديهم ويدفعون تجار التفصيل الى اقتناء مواد اخرى وبكميات كبيرة في بعض الاحيان ليتمكنوا من الحصول على مادة السكر، على حد قول عدد من تجار التفصيل ل"وات"واوضح المدير الجهوي للتجارة عزوز صالح من جهته في اتصال هاتفي مع مراسل "وات" ان المخزون الكافي من السكر متوفر وانه يعمل مع فرق المراقبة على مدار الاسبوع لمقاومة الاحتكار، مفيدا بانه تم تحرير عدة مخالفات جراء الاخفاء، نافيا عدم تمكن اي تاجر من حقه في التزود بمادة السكر.وبخصوص مادة الزيت المدعم، اكد عزوز صالح عدم وجود هذه المادة حاليا في الجهة مشيرا الى انه من المؤمل ان تصل مطلع الشهر القادم كبقية الولايات الاخرى.