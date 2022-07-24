منتخب جنوب إفريقيا يتوج بلقب أمم إفريقيا للسيدات


Publié le Dimanche 24 Juillet 2022 - 11:40 قراءة: 0 د, 31 ث
      
توج منتخب جنوب افريقيا بكأس الأمم الافريقية لكرة القدم للسيدات ( المغرب 2022 )عقب تفوقه على نظيره المغربي بهدفين لواحد في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء السبت بالرباط .


و يدين المنتخب الجنوب افريقي بهذا الفوز لمهاجمته كاراكيلطو التي تمكنت من تسجيل ثنائية في الدقيقتين 63 و 71 ، فيما قلص منتخب المغرب الفارق بواسطة اللاعبة روزيلا عيان في الدقيقة 81 .

و يعد بلوغ المنتخب المغربي الدور النهائي إنجازا في حد ذاته علما أنه حجز في وقت سابق تذكرة العبور لأول مرة في تاريخ كرة القدم العربية الى نهائيات كأس العالم للسيدات المزمع تنظيمها في استراليا و نيوزيلاندا سنة 2023 .

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