أكثر من ألف شاب وشابة من مختلف الجهات يحلون بالعاصمة والوطن القبلي لمواكبة العروض الكبرى لمهرجاني قرطاج والحمامات

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تحل مجموعة من شباب ولاية زغوان يوم 27 جويلية الحالي في ضيافة مهرجان الحمامات الدولي في سهرة الفنان لطفي بوشناق، ويحضر عدد من شباب ولاية سيدي بوزيد عرض مغني الراب بلطي يوم 31 جويلية 2022 بالمسرح الأثري بقرطاج.وكان مهرجان الحمامات الدولي استقبل مساء الجمعة شبابا من ولاية سوسة، فيما حضر شباب توزر مساء أمس السبت السهرة الشبابية التي أحياها الثنائي "كاديبوستاني" من سويسرا والمغنية الجنوب افريقية "نومسيبو زيكودي".ويتواصل استقبال الدورة 56 لهذين المهرجانين لشباب الجهات بعد استضافة شباب ولايات تطاوين وصفاقس والقيروان والمهدية ومدنين وبن عروس والقصرين، وذلك في إطار البرنامج الوطني "شباب تونس في مهرجان قرطاج الدولي ومهرجان الحمّامات الدّولي": "لنجعل الثّقافة مدينة بحجم الوطن نعيشها معا...."ويهدف هذا البرنامج الذي أقرته وزارة الشؤون الثقافية إلى تعزيز حضور شباب الجهات في المهرجانات الكبرى عبر مواكبة عروضها والاطلاع على التجارب المتجددة في صناعة العروض الفنية، وإتاحة الفرصة لهم لدعم زادهم الثقافي.وفي هذا الإطار أعلنت الوزارة في بلاغ أمس أنها برمجت لضيوف العاصمة من الشباب، جولة في مختلف أقطاب مدينة الثقافة الشاذلي القليبي مما يمكنهم من الاطلاع على خصوصيات هذا الصرح الثقافي النابض بالفعل الثقافي والمنفتح على التنوع الجهوي في كل أنشطته.وتزامنا مع الاحتفالات بالدورة 29 للمصيف الوطني للكتاب، اختارت الوزارة إهداء الشباب القادمين من الجهات لمتابعة عروض المهرجانات، مجموعة من الكتب القيمة وذلك بهدف تشجيعهم على المطالعة وتنمية معارفهم.وأوضحت الوزارة في بلاغها أنها تسعى من خلال هذا البرنامج الوطني لتكريس لا مركزية الثقافة وتفعيلها على أرض الواقع عبر فتح نافذة للشباب لمواكبة أكبر العروض في مهرجان قرطاج الدولي ومهرجان الحمامات الدولي.وينتفع بهذا البرنامج الذي بادرت الوزارة بتنفيذه للمرة الأولى، أكثر من 1200 شابّ من كل جهات البلاد. وتم توزيع هؤلاء الشّباب على 24 سهرة فنية من ليالي مهرجاني قرطاج والحمامات الدّوليين خلال شهري جويلية وأوت 2022.ويستهدف هذا البرنامج أيضا المشرفين على دور الثقافة والمؤسسات الثقافية عموما إلى جانب روّاد هذه المرافق الثقافية من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة.