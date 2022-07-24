زغوان: اندلاع حريق بجبل منصور بالفحص ياتي على 200 هكتار من الأشجار الغابية


Publié le Dimanche 24 Juillet 2022 - 10:15 قراءة: 0 د, 42 ث
      
اندلع ليلة امس السبت حريق بجبل منصور من معتمدية الفحص من ولاية زغوان، أتت فيه النيران إلى حدود صباح اليوم الأحد على حوالي 200 هكتار من الأشجار الغابية، قبل ان تقع السيطرة عليه، باستثناء 3 بؤر يقع العمل على اطفائها


وأفاد والي زغوان محمد العش، الذي تحول على عين المكان في تصريح ل"وات" أن النيران انتشرت على كافة مساحة الجبل، وقد تم تسخير كافة معدات ووسائل الإطفاء التابعة لمصالح الحماية المدنية والغابات والتجهيز وتعزيزها بشاحنات إطفاء من ولاية سليانة من أجل إيقاف زحف النيران والسيطرة على الحريق، مضيفا أنه تم الاستنجاد بطائرات عسكرية للتدخل في الأماكن الوعرة

وذكر المدير الجهوي للحماية المدنية حمدي الوصيف أن 40 عونا من كافة المصالح المتدخلة تسعى حاليا بمساعدة طائرتين عسكريتين لإطفاء 3 بؤر كبيرة من النيران التي ساهمت حرارة الطقس في سرعة انتشارها، لافتا إلى أن الحريق لا يشكل أي تهديد على سلامة المواطنين وأملاكهم

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