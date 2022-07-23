سيدي بوزيد: ادراج أمين مال جمعية مائية بالتفتيش على خلفية شبهة فساد مالي

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد اليوم السبت بادراج أمين مال جمعية مائية بأحواز مدينة سيدي بوزيد بالتفتيش على خلفية شبهة الاستيلاء على معاليم الاشتراكات التي يقوم بدفعها المشتركون للجمعية المائية مقابل استهلاك الماء، وفق ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر غنيمي.وبين جابر غنيمي في تصريح لوات، أنه تم فتح بحث تحقيقي على خلفية عدم قيام المتهم بخلاص شركة الكهرباء والغاز ما نتج عنه قطع الكهرباء عن الجمعية المذكورة وتوقف تزويد المشتركين بالماء الصالح الشراب، وقد تحصن المتهم بالفرار.