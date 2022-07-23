سيدي بوزيد: ادراج أمين مال جمعية مائية بالتفتيش على خلفية شبهة فساد مالي

المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر غنيمي

Publié le Samedi 23 Juillet 2022 - 20:29 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد اليوم السبت بادراج أمين مال جمعية مائية بأحواز مدينة سيدي بوزيد بالتفتيش على خلفية شبهة الاستيلاء على معاليم الاشتراكات التي يقوم بدفعها المشتركون للجمعية المائية مقابل استهلاك الماء، وفق ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر غنيمي.


وبين جابر غنيمي في تصريح لوات، أنه تم فتح بحث تحقيقي على خلفية عدم قيام المتهم بخلاص شركة الكهرباء والغاز ما نتج عنه قطع الكهرباء عن الجمعية المذكورة وتوقف تزويد المشتركين بالماء الصالح الشراب، وقد تحصن المتهم بالفرار.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 250282



En continu...

Toutes les news...
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
السبت 23 جويلية 2022 | 24 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:18 19:36 16:16 12:33 05:18 03:33
Babnet
30°
 Babnet36° Babnet % 51 :الرطــوبة
تونــس Babnet26°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
36°-2637°-2737°-2739°-2838°-28
  • Avoirs en devises
    23716,0

  • (22 juil)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,22142 DT        1$ =3,15872 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 juil)   1257,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
   