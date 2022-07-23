النادي الافريقي - عودة وسام بن يحيي للتمارين

اعلن النادي الافريقي، اليوم السبت، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن عودة اللاعب وسام بن يحيي للتمارين وتمديد عقده بسنة.وكان النادي الافريقي باشر التمارين استعدادا للموسم الكروي الجديد امس الجمعة تحت قيادة المدرب الفرنسي برتران مارشان.وتنتظر النادي الافريقي تحديات كبيرة بدءا بمباراة الدور نصف النهائي لكاس تونس لكرة القدم للموسم المنقضي ضد النادي الصفاقسي في بداية شهر سبتمبر القادم.