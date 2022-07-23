النادي الافريقي - عودة وسام بن يحيي للتمارين


Publié le Samedi 23 Juillet 2022 - 20:28 قراءة: 0 د, 19 ث
      
اعلن النادي الافريقي، اليوم السبت، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن عودة اللاعب وسام بن يحيي للتمارين وتمديد عقده بسنة.
وكان النادي الافريقي باشر التمارين استعدادا للموسم الكروي الجديد امس الجمعة تحت قيادة المدرب الفرنسي برتران مارشان.

وتنتظر النادي الافريقي تحديات كبيرة بدءا بمباراة الدور نصف النهائي لكاس تونس لكرة القدم للموسم المنقضي ضد النادي الصفاقسي في بداية شهر سبتمبر القادم.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 250281



En continu...

Toutes les news...
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
السبت 23 جويلية 2022 | 24 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:18 19:36 16:16 12:33 05:18 03:33
Babnet
30°
 Babnet36° Babnet % 51 :الرطــوبة
تونــس Babnet26°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
36°-2637°-2737°-2739°-2838°-28
  • Avoirs en devises
    23716,0

  • (22 juil)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,22142 DT        1$ =3,15872 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 juil)   1257,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
   