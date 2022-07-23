مونديال يوجين لألعاب القوى: ذهبية ورقم قياسي عالمي للأمريكية ماكلافلين في سباق 400 م حواجز

حطمت العداءة الأمريكية سيدني ماكلافلين الرقم القياسي العالمي لسباق 400 م حواجز في طريقها إلى ذهبية سباق 400 م حواجز الجمعة على ملعب "هايوارد فيلد"، ضمن الدورة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأمريكية.
وقطعت ماكلافلين المسافة بزمن 50 ث و68/ 100 محطمة رقمها السابق 51 ث و41 /100، الذي كانت سجلته على الملعب ذاته في التجارب الأمريكية للعرس العالمي في 25 يونيو الماضي.
وعادت الفضية للهولندية فيمكي بول (52 ث و27 /100) والبرونزية للأمريكية الأخرى دليلة محمد (53 ث و13 /100).
وهي المرة الرابعة التي تتمكن فيها ماكلافلين من تحطيم الرقم القياسي العالمي للسباق في أكثر من عام واحد بقليل، وباتت أول امرأة تنزل تحت حاجز 51 ثانية في هذه المسافة.
وقطعت ماكلافلين المسافة بزمن 50 ث و68/ 100 محطمة رقمها السابق 51 ث و41 /100، الذي كانت سجلته على الملعب ذاته في التجارب الأمريكية للعرس العالمي في 25 يونيو الماضي.
وعادت الفضية للهولندية فيمكي بول (52 ث و27 /100) والبرونزية للأمريكية الأخرى دليلة محمد (53 ث و13 /100).
وهي المرة الرابعة التي تتمكن فيها ماكلافلين من تحطيم الرقم القياسي العالمي للسباق في أكثر من عام واحد بقليل، وباتت أول امرأة تنزل تحت حاجز 51 ثانية في هذه المسافة.
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