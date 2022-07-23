مونديال يوجين لألعاب القوى: ذهبية ورقم قياسي عالمي للأمريكية ماكلافلين في سباق 400 م حواجز


Publié le Samedi 23 Juillet 2022 - 18:08 قراءة: 0 د, 35 ث
      
حطمت العداءة الأمريكية سيدني ماكلافلين الرقم القياسي العالمي لسباق 400 م حواجز في طريقها إلى ذهبية سباق 400 م حواجز الجمعة على ملعب "هايوارد فيلد"، ضمن الدورة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأمريكية.


وقطعت ماكلافلين المسافة بزمن 50 ث و68/ 100 محطمة رقمها السابق 51 ث و41 /100، الذي كانت سجلته على الملعب ذاته في التجارب الأمريكية للعرس العالمي في 25 يونيو الماضي.

وعادت الفضية للهولندية فيمكي بول (52 ث و27 /100) والبرونزية للأمريكية الأخرى دليلة محمد (53 ث و13 /100).


وهي المرة الرابعة التي تتمكن فيها ماكلافلين من تحطيم الرقم القياسي العالمي للسباق في أكثر من عام واحد بقليل، وباتت أول امرأة تنزل تحت حاجز 51 ثانية في هذه المسافة.

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