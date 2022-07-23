مونديال يوجين لألعاب القوى: ذهبية ورقم قياسي عالمي للأمريكية ماكلافلين في سباق 400 م حواجز

حطمت العداءة الأمريكية سيدني ماكلافلين الرقم القياسي العالمي لسباق 400 م حواجز في طريقها إلى ذهبية سباق 400 م حواجز الجمعة على ملعب "هايوارد فيلد"، ضمن الدورة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأمريكية.وقطعت ماكلافلين المسافة بزمن 50 ث و68/ 100 محطمة رقمها السابق 51 ث و41 /100، الذي كانت سجلته على الملعب ذاته في التجارب الأمريكية للعرس العالمي في 25 يونيو الماضي.وعادت الفضية للهولندية فيمكي بول (52 ث و27 /100) والبرونزية للأمريكية الأخرى دليلة محمد (53 ث و13 /100).وهي المرة الرابعة التي تتمكن فيها ماكلافلين من تحطيم الرقم القياسي العالمي للسباق في أكثر من عام واحد بقليل، وباتت أول امرأة تنزل تحت حاجز 51 ثانية في هذه المسافة.