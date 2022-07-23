مهرجان "سينما تحت النجوم على شواطئ نابل والحمامات بداية من مساء اليوم وإلى غاية 30 جويلية

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سيكون لعشاق السينما موعد بداية من اليوم وإلى غاية يوم 30 جويلية الحالي مع العروض السينمائية خارج قاعات السينما وتحديدا "تحت النجوم" على شاطئي سيدي المحرصي (بنابل) والحمامات وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان "سينما تحت النجوم" التي تنظمها جمعية "ماد أكت".ويقترح منظمو هذا المهرجان على الجمهور مجموعة من الأفلام القصيرة يوميا بمعدل أربعة أفلام في كل سهرة تنطلق يوميا بداية من الساعة التاسعة والنصف مساء. وتتوزع البرمجة على كل من شاطئ سيدي المحرصي بمدينة نابل الذي سيستضيف عروض اليوم الافتتاحي مساء اليوم 23 جويلية وتتواصل العروض على رمال هذا الشاطئ إلى غاية يوم 26 جويلية، وكذلك شاطئ مدينة الحمامات الذي سيستضيف الجمهور ليتابع العروض المبرمجة بداية من سهرة 27 جويلية وإلى غاية اختتام المهرجان مساء يوم 30 جويلية.وبالإضافة إلى عروض الأفلام، والتي منها عدة أعمال جديدة ومتوجة بجوائز في مهرجانات دولية، على غرار "سلوى" لإيناس بن عثمان و"إخوان" لمريم جوبار، يتضمن برنامج المهرجان مجموعة من ورشات العمل ستقام بالمركب الثقافي بنابل على مدى أيام التظاهرة.ويحمل هذا المهرجان، وفق منظميه، تصورا ثابتا يهدف الى تقريب الفن السابع من الجميع دون قيود زمنية أو مكانية، في كامل الوطن القبلي، في ظل ما تشكوه الجهة من نقص فادح في قاعات السينما، وفي الثقافة السينمائية عموما.وللتذكير فقد عمل القائمون على هذا المهرجان في دوراته السابقة على خلق فضاءات جديدة للعروض، منها الشواطى والمبيتات والفضاءات الجامعية وذلك في عدة مناطق من الولاية لا فقط في مركز الولاية وذلك سعيا لتكريس اللامركزية وتجسيد الحق في الثقافة للجميع.