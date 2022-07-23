استفتاء 25 جويلية: بوعسكر يدعو الى عدم بث الإشاعات قبيل انطلاق الاستفتاء على الدستور الجديد

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قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، "لا داعي أن يقوم بعض الاشخاص ببث الإشاعات قبيل انطلاق عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، والادعاء بعدم وجود أسمائهم بمراكز الاقتراع أو تغيير المراكز".ونبه بوعسكر، خلال تندوة صحفية عقدتها هيئة الانتخابات اليوم السبت بقصر المؤتمرات بالعاصمة، من ان الهيئة ستقوم بتتبع هؤلاء الاشخاص قانونيا، باعتبار ان المصالح الاعلامية لديها كل المعطيات بخصوص كافة الناخبين .وأفاد بان العدد الجملي للمسجلين في السجل الانتخابي داخل تونس وخارجها، الى غاية اليوم السبت بلغ 9 ملايين و278 الفا و541 ناخبا .وأضاف ان العدد الجملي لمراكز الاقتراع التي قامت الهيئة بتهيئتها وتوظيبها استعدادا لاستقبال الناخبين بلغ 4832 مركز اقتراع، وان العدد الجملي لمكاتب الاقتراع بلغ 614 مكتب اقتراع، وأن العدد الجملي لاعضاء ورؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع داخل تونس وخارجها بلغ 62 الفا و802 شخصا.و في ما يتعلق بتنظيم الاستفتاء بالنسبة الى التونسيين بالخارج، الذي انطلق ليلة امس الجمعة، صرح بوعسكر بان العدد الجملي بلغ 342 الفا و876 ناخبا مسجلا في الدوائر الانتخابية الستة المتواجدة خارج ارض الوطن.أما بالنسبة الى العدد الجملي لمراكز الاقتراع الموجودة في الخارج، فقد بلغت 298 مركزا و378 مكتب اقتراع كلها موجودة في مقرات البعثات الدبلوماسية لتونس، وبعض المراكز والمكاتب الخاصة التي تم تسويغها من طرف هيئة الانتخابات، وفق ما صرح به بوعسكر.