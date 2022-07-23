الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تطالب بإطلاق سراح الموقوفين في الوقفة الاحتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة أمس الجمعة


Publié le Samedi 23 Juillet 2022 - 15:25 قراءة: 0 د, 53 ث
      
طالبت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بإطلاق سراح الموقوفات والموقوفين الذين وقع اعتقالهم، أمس الجمعة، من قبل قوات الأمن خلال الوقفة الاحتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة والتي دعا إليها الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة (مجموعة من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني) للتنديد بالمسار الانتخابي ورفضها لمشروع نص الدستور المعروض على الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري.


ونددت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، في بيان لها اليوم السبت، بما اعتبرته اعتداءات قمعية على المحتجين ومصادرة للحقوق الأساسية والدستورية في التظاهر والتنظم والاحتجاج وحرية التعبير، معتبرة أنها ممارسات "تؤسس للدكتاتورية وتكشف حقيقة الاستفتاء الذي يمرّ اليوم عنوة وفي اغتصاب للحقوق والحريات التي تضمنها المواثيق الدولية".

وأشارت إلى أنها عاينت إصابات وإغماءات عديدة في صفوف المحتجين والمحتجات، خلال الوقفة الاحتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة، طالت نقيب الصحفيين التونسيين وعدد من الصحفيين والصحفيات، باستعمال الغازات السامة والهراوات،" في مشهد يجسد دولة البوليس والدولة الكليانية التي تنتظر تونس بعد 25 جويلية".


وحمّلت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية "مسؤولية العنف الذي لحق بالمحتجين والمحتجات والصحفيين والصحفيات"، مؤكدة دعمها لكل أشكال الاحتجاج التي يضمنها الدستور ومضيها قدما في "مواجهة منظومة الإفلات من العقاب".

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