استفتاء 25 جويلية .. نسق حملة الاستفتاء ضعيف مع تسجيل عدة تجاوزات وخروقات(شبكة مراقبون)

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قالت رئيسة شبكة مراقبون رجاء الجبري ان نسق حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد التي انطلقت منذ يوم 3 جويلية الجاري وتنتهي اليوم السبت ، "ضعيف في مجمله ".وارجعت رجاء الجبري خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم السبت بالعاصمة ضعف نسق حملة الاستفتاء الى ان قرابة 80 بالمائة من الاطراف المشاركة في الحملة هم من الاشخاص الطبيعيين مبرزة في المقابل ان ان نسق الحملة قد شهد ارتفاعا طفيفا خلال الاسبوع الاخير من الحملة (من 14 جويلية الجاري الى 22 جويلية)ولفتت الى تراخي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعدم التدخل العاجل لوضع حد للتجاوزات المتعلقة بوجود مجموعة من المعلقات الاشهارية الداعمة لحملة "نعم" لمدة تتجاوز الاسبوع وهي مركزة بالاماكن العمومية والخاصةواضافت الجبري ان اكثر من 10 بالمائة من الانشطة التي تمت ملاحظتها من جملة 178 نشاطا لحملة الاستفتاء سجلت خلال الفترة الممتدة من 14 الى 22جويلية ، وشملت استعمال لموارد الدولة او مشاركة لمسؤولين اداريين او منتخبين على غرار بعض رؤساء البلديات الى جانب ملاحظة مشاركة اطفال قصر في 24 بالمائة من الانشطة التي تمت ملاحظتها .واكدت في السياق ذاته ان جل انشطة الحملة اقتصرت على توزيع مطويات وان 50 بالمائة من الانشطة التي تمت ملاحظتها نظمت على شكل اجتماعات شعبية و40 بالمائة من انشطة الحملة تم فيها استعمال علم الجمهورية اوشعارها في حين ان 20 بالمائة من الانشطة التي تم ملاحظتها استعمل فيها خطاب الكراهية او الشتم او الثلب او خطاب يعتمد على التقسيم والتخوينوحول النتائج الاولية لمتابعة الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ،بينت رئيسة شبكة مراقبون انه تم رصد 437 منشورا يتحوي على خطاب العنف والكراهية من عينة من المنشورات المتواجدة على مواقع التواصل الاجتماعي الاكثر تاثيرا في حين تم رصد 374 من المناشير المتضمنة للخطاب الزائف والمضلل اما بالنسبة للصفحات المشاركة في الحملة فان 40 بالمائة منها كان مناصرا للاستفتاء و53 بالمائة معارضا او مقاطعا له