متابعة للوضع الوبائي بالجهات : السبت 23 جويلية



سيدي بوزيد: تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"



..







قابس: تسجيل 56 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"



أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، اليوم السبت، عن تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس"كورونا" مقابل 377 حالة شفاء، ليبلغ العدد الجملي للإصابات منذ انتشار الفيروس 45 ألفا و223 إصابة منها 1075 حالة وفاة و42 ألفا و880 حالة شفاء.ورُفعت بتاريخ أمس الجمعة 205 عينات للتحليل ليبلغ العدد الجملي للعينات المنجزة بالجهة، منذ بداية الجائحة، 146 ألفا و370 عينة.هذا وقد تم ايواء 6 مصابين جدد بالوباء بقسم كوفيد بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد ليبلغ عدد المقيمين حاليا بذات المستشفى 15 مصابا.ومن جهة أخرى، بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد "كوفيد 19" في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود أمس الجمعة حوالي 217 ألفا و243 شخصا، وفق ما أفاد به المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح، رفيق نصيبي.وأشار رفيق نصيبي، في تصريح لـ(وات)، إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس "كورونا" بالجهة بلغ حوالي 121 ألفا و364 شخصا والذين تلقوا الجرعة الثالثة 18551 شخصا، والجرعة الرابعة 780 شخصا.أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بقابس، اليوم السبت، عن تسجيل 56 اصابات جديدة بفيروس "كورونا" تتوزع إلى 22 إصابة بقابس الجنوبية، و19 بمارث، و09 إصابات بمطماطة الجديدة، و06 بقابس المدينة، وذلك من مجموع 136 عيّنة تحليل.أما العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية فقد بلغ إلى حد اليوم 30273 شخصا من بين 31509 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.ويبلغ عدد الحالات النشيطة شطة حاليا بالجهة 1233 حالة تتوزع إلى 535 حالة بقابس الجنوبية، و207 حالات بمارث، و142 حالة بمطماطة الجديدة، و134 بوذرف، و58 بقابس المدينة، و30 بالمطوية، و29 بالحامة، و11 بقابس الغربية، و07 حالات بمنزل الحبيب وحالتين بغنوش.هذا وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس "كورونا" في ولاية قابس 281 إصابة لكل 100 ألف ساكن فيما يوجد 16 مريضا ومريضة يقيمون بأقسام كوفيد 19.