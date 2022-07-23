وزارة الداخلية: "محتجون تعمدوا إزالة الحواجز الحديدية والاعتداء على الوحدات الامنية والاذن بفتح بحث في الموضوع "

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افادت وزارة الداخلية اليوم السبت بان عددا من الاشخاص من بين منفذي تحرك احتجاجي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة امس ، قاموا بالتقدم في اتجاه مقر الوزارة وتعمدوا إزالة الحواجز الحديدية والاعتداء على الوحدات الأمنية ورشقهم بالحجارة وقوارير المياه واللافتات مما نتج عن ذلك إصابات مختلفة الخطورة لـ 20 عون أمن.واضافت وزارة الداخلية في بلاغ لها ، أنه تم إعلام النيابة العمومية التي أذنت بفتح بحث في الموضوع والاحتفاظ بـ 11شخصا.واشارت الى أن الوحدات الأمنية قامت بتأمين وقفة احتجاجية لأتباع أحد الأحزاب خلال نفس الوقت أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالبحيرة في ظروف عادية.وأكدت وزارة الداخلية على أن " المؤسسة الأمنية تقوم بواجبها في تأمين المتظاهرين من جهة، والحفاظ على الأمن العام و حماية الممتلكات العامة والخاصة من جهة اخرى في كنف تطبيق القانون والحياد التام واحترام حقوق الانسان، مذكرة بأنها دأبت على عدم التواني في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه منتسبيها في حالة تسجيل تجاوزات او مخالفة القانون من قبل بعض الأفراد" ، بحسب ما جاء في البلاغ ذاته.وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من الاحزاب أدانوا في بيانات لهم، ما قالوا انها "اعتداءات وعنف شديد سلط على متظاهرين سلميين وصحفيين مشاركين في مسيرة مناهضة لمشروع الدستور أمس الجمعة، بشارع الحبيب بورقيبة، واعتقال عدد منهم"، مؤكدين تمسكهم بالدفاع عن كل أشكال التظاهر والاحتجاج والتجمع والتعبير.