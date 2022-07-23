في الذكرى التاسعة لاغتيال الشهيد البراهمي ..التيار الشعبي يعتبر التصويت بنعم لمشروع الدستور الجديد "هو تصويت الشعب لنفسه ولشهدائه ولاستقرار البلاد"

..





اعتبر حزب التيار الشعبي أنّ التصويت بنعم لمشروع دستور الجمهورية الجديدة يوم 25 من جويلية الجاري ،ذكرى عيد الجمهورية وكذلك ذكرى اغتيال الشهيد محمد براهمي هو "تصويت الشعب لنفسه ولشهدائه وتصويتا للسيادة وقيم الجمهورية و للاستقرار" .وأكّد حزب التيّار الشعبي اليوم السبت في بيان له بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لاغتيال مؤسس الحزب الشهيد محمد براهمي أنّ كشف حقيقة الاغتيالات في تونس سيظل أولوية أولويات الحزب .كما لفت الى أنّ الجهود التي تقوم بها هيئة الدفاع في ملف الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد من أجل كشف الحقيقة كاملة تؤكد أنّ تقدّم الأبحاث والتحقيقات تأتي تصديقا لكلّ ما صرّحتْ به الهيئة طيلة السنوات الفارطة وتؤكّد فساد وإرهاب المنظومة البائدة ومحاولاتها تضليل العدالة للتغطية على جرائمه لا سيما المتعلقة بالاغتيالات السياسية في حق الشهيدين وفي شبكات التسفير وتبييض الأموال واختراق جهاز الدولة.وشدد في ذات البيان على أنّ كل ماعاشته تونس وما شهده الوطن العربي من أحداث جسام خلال هذه العشرية السوداء "يؤكد صوابية الرؤية الاستشرافية الثاقبة للشهيد البراهمي ويؤكد صحة تحديده للأعداء وللحلفاء وتصوره لطبيعة المعركة وهو ماجعل القتلة يسارعون الي استهدافه غدرا وغيلة".وأشار إلى انّ التصويت بنعم على مشروع الدستور هي "طريق آمن نحو المستقبل الذي سيتمّ خلاله استكمال ارساء بقية المؤسسات الدستورية والخروج من حالة الاستثناء والتفرغ لإعادة بناء البلاد بعيدا عن سيناريوهات الفوضى وإخراجها من أزمتها "مبيّنا أنّ "منظومة الحكم المشكّلة من "الاخوان" مُمَثلين في حركة النهضة وبقية مجاميع التكفير والإرهاب و الفاسدين قد انتهت وان الشعب التونسي مطالب باستكمال المهمة التاريخية يوم 25 جويلية الجاري من خلال الاقبال المكثف على صناديق الاقتراع والتصويت بنعم لدستور الجمهورية الجديدة".يُذكر أنه تم تأجيل النظر في هذه قضية الشهيد محمد البراهمي ، لأسباب مختلفة، في عديد المناسبات، لتنفيذ بعض الأحكام التحضيرية آخرها إلى شهر أكتوبر القادم.وكان النائب بالمجلس التأسيسي سابقا والأمين العام لحزب التيار الشعبي، الشهيد محمد البراهمي (توجه قومي) اغتيل بوابل من الرصاص أمام منزله، يوم 25 جويلية 2013، وهي ثاني جريمة اغتيال سياسي شهدتها تونس بعد ثورة ديسمبر 2010/جانفي 2011، على إثر اغتيال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ، الشهيد شكري بلعيد،(توجه يساري) في 6 فيفري من السنة ذاتها أي 2013.