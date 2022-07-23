قابس: ضبط الاستعدادات الأخيرة للاستفتاء الوطني حول الدستور الجديد

تناولت جلسة عمل انتظمت، أمس الجمعة، بمقر ولاية قابس باشراف الوالي، مصباح كردمين، الاستعدادات اللّازمة للاستفتاء الوطني حول الدستور الجديد المقرّر يوم 25 جويلية الجاري والتي يجري حاليا استكمال لمساتها الأخيرة.وقد أتمت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات اعداد كل مراكز ومكاتب الاقتراع المخصصة للعملية الانتخابيّة، فيما أكّدت اجهزة الأمن والجيش الوطني جاهزيتها التامة لتأمين هذه المراكز، وللقيام بكل المهام الموكولة اليها في هذه الانتخابات بعد ان مكنتّها السلط الجهوية من وسائل النقل اللازمة والدعم اللوجستي الذي يحتاجه الأعوان في عملهم.من جهة اخرى، تستكمل اليوم الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بقابس، وفق ما أفاد بذلك رئيسها فرحات بن يحمد، لـ"وات" الدورة التكوينية التكميلية، التي نظمتها لفائدة رؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع ونوّابهم حول اجراءات الاقتراع والفرز، والتي عقبت دورة تكوينية أولى لفائدة اعضاء ورؤساء ومكاتب الاقتراع والبالغ عددهم 2190 عنصرا حول كل الجوانب المتعلقة بالعملية الانتخابية بما في ذلك والعد والفرز، كما نظّمت دورة تكوينية لفائدة أعوان مركز التجميع والفرز حول تجميع النتائج.وقد اعتمدت الهيئة الفرعية 133 ملاحظا وملاحظة في عملية الاستفتاء يمثلون 04 احزاب، وجمعية، وشخصا طبيعيا، يشاركون في حملة هذا الاستفتاء من بينهم 119 ملاحظا وملاحظة يمثلون الاطراف الداعية للتصويت بـ " نعم " للدستور الجديد و14 ملاحظا وملاحظة يمثلون الأطرف الداعية للتصويت بـ "لا".يشار الى ان العدد الجملي للناخبين يبلغ بالدائرة الانتخابية بقابس حوالي 303 آلاف ناخب وناخبة يتوزعون بين 162 مركز انتخاب تضم 396 مكتب اقتراع .