الكرة الطائرة - المنتخب التونسي ينهزم وديا امام نظيره اليوناني 1-3

خسر المنتخب التونسي للكرة الطائرة امام نظيره اليوناني 1-3 (27-29 و17-25 و25-21 و18-25) في المباراة الودية التي اقيمت مساء الجمعة في اطار التربص التحضيري الذي يجريه السداسي التونسي باليونان.وكان المنتخب التونسي فاز في الاختبار الودي الاول على نظيره اليوناني 3-1.وسيختتم هذا التربص التحضيري بودية ثالثة اليوم السبت بداية من الساعة الخامسة مساء.ويندرج تربص المنتخب التونسي في اطار استعداداته للمشاركة في كاس التحدي المقررة بكوريا الجنوبية من 28 الى 31 جويلية الجاري بمشاركة 8 منتخبات هي كوريا البلد المنظم وقطر وتركيا وكوبا والشيلي واستراليا وتشيكيا وتونس.ويتاهل الفائز الى دوري الامم للكرة الطائرة 2023.