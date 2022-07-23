رئيسة الحكومة تستقبل الفريق الفائز بمسابقة ENACTUS TUNISIA

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استقبلت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، فريق المعهد العالي للإعلامية بجامعة تونس المنار، الفائز بمسابقة ENACTUS TUNISIA 2022، والذين سيُمثّلون تونس في المسابقة العالمية ENACTUS World التي ستقام خلال شهر أكتوبر القادم ببورتوريكو.وأثنت رئيسة الحكومة على جهود منظمة ENACTUS TUNISIA لتحفيز الشباب على المبادرة وتشريكه في دفع الاقتصاد والتنمية، مؤكدة دعمها واهتمامها بكافة الجهود الرامية إلى دعم مبادرات الشباب وتأطيره لإنجاز مشاريع في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية والمتضامنة وتحفيزه على مزيد الابتكار والابداع.وشدّدت، في هذا الإطار، على مدى انسجام مثل هذه المشاريع مع الاستراتيجية الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مُؤكدّة أهمية الدور المنوط بعهدة مؤسسات التعليم العالي التونسية لمزيد دعم وتأطير المشاريع الريادية الشبابية، وداعية في الآن نفسه إلى توسيع هذا الدعم ليشمل مؤسسات التعليم العالي الفتيّة وخاصة بالمناطق الداخلية التي تزخر بالطاقات والشباب المُتميّز على غرار كافة الجهات التونسية.واستمعت رئيسة الحكومة إلى العرض باللغة الإنجليزية "Pitch" الذي تقدّم به الفريق المُتوّج، والذي سيُشارك به في المسابقة العالمية ببورتوريكو، معربة عن تمنياتها بالنجاح والتوفيق في هذه المسابقة.ويتكونّ أعضاء الفريق المُتوّج بالمسابقة من الطلبة الآتي ذكرهم: أسماء كنّو، أريج ورق، شيماء محمد، غسان معيزة، محمد علي عون، فاتن ماجول، ورانية اللجمي. ويُؤطر الفريق درة بن عياد، الأستاذة المؤطرة بالمعهد العالي للإعلامية.وشارك في المسابقة المذكورة هذه السنة حوالي 3700 طالب ينتمون إلى 83 مؤسسة تعليم عال، قاموا بتطوير مشاريع مبتكرة في المجالات الاقتصادية الاجتماعية والمتضامنة.وحضر اللقاء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير، ورئيس منظمة ENACTUS TUNISIA ، سليم بن عمار، والرئيسة التنفيذية للمنظمة، خولة خديمي بوسمة.