حزب العمال يدين اعتداء الأمن على المشاركين في مسيرة سلمية بالعاصمة ويطالب بإطلاق سراح الموقوفين

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أدان حزب العمال، في بيان أصدره مساء يوم الجمعة، ما وصفه "بالاعتداء البوليسي الهمجي" على المشاركين في المسيرة السلمية التي دعت إليها القوى السياسية المدنية اليوم في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وطالب بإطلاق سراح الموقوفين، والذين قال إن عددهم لا يقل عن 9 أشخاص نقلوا الى منطقة الأمن بالقرجاني.وطالب الحزب ب"إطلاق سراح كافة المعتقلين فورا، ووقف كل التتبعات ضدهم"، محملا رئيس الدولة ووزير الداخلية مسؤولية "أيّ أذى يمكن أن يلحقهم، خاصة بعد منع المحامين من زيارتهم وحرمان بعض المتضررين منهم من تلقي الإسعافات"، وفق نص البيان.وأوضح الحزب أن ما أسماها ب"جحافل من الأمنيين" تصدت بالضرب الوحشي والغاز المشل للأعصاب والغاز المسيل للدموع للمسيرة السلمية ومنعت المشاركين من التحرك في شارع الحبيب بورقيبة، مما أدى إلى جرح عدد من المشاركين واختناق البعض الآخر الذين نقل عدد منهم إلى المستشفى، مشددا على أن تلك القوات مارست "قمعا سافرا" وورطت نفسها مرة أخرى في الدفاع عن "مشروع استبدادي" ولم تحرك ساكنا لإيقاف تجاوزات أنصار (الرئيس) قيس سعيد وتحريضهم على العنف و ممارستهم له في أكثر من مناسبة.وحيا حزب العمال المناضلين الذين لبّوا نداء القوى المدنية والسياسية المقاطعة للاستفتاء وشاركوا في المسيرة، وجدد دعوته إلى مقاطعة التصويت على الاستفتاء، الذي قال الحزب إن الرئيس سعيد "سيتخذه جسرا للعبور نحو نظام حكم فردي استبدادي"، حسب نص البيانوجدد الحزب في بيانه تمسكه أكثر من أي وقت مضى بمسار مقاومة المشروع "الشعبوي الاستبدادي الذي يقوده قيس سعيد، كاشفا مع كل خطوة يخطوها وجهه القمعي وزيف الشعارات التي يرفعها"، وفق ما جاء في البيان.