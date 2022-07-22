قابس: ارتفاع في وتيرة الحملة الخاصة بالاستفتاء على الدستور الجديد

ارتفعت اليوم وتيرة الحملة الخاصة بالاستفتاء الوطني بخصوص الدستور الجديد بشكل ملحوظ مقارنة بالأيام الفارطة وسجلت الجهة أنشطة مختلفة قامت بها العديد من الأطراف المشاركة في هذه الحملة وتوزّعت بين الخيام الدعائية والاتصال المباشر بالموطنين وخاصة في الأسواق الأسبوعية.وقد قامت اليوم حركة النضال الوطني وحركة شباب تونس الوطني وحزب حركة الشعب وحزب التيار الشعبي ومجموعة "الجمهورية الجديدة إقلاع لبرّ الأمان " المفوّضة من قبل الشخص الطبيعي كمال السكرافي لتأثيث حملة الاستفتاء بانشطة عديدة تدعو جميعها الى المشاركة بكثافة في الاستفتاء الوطني والتصويت بنعم للدستور الجديد. باعتباره سيساعد على ارساء الجمهورية الجديدة وسيضع حدا لتشتت السلطة التي أضعفت الدولة وخربت البلاد وفق تقديرهم.وأجمعت هذه الإطراف على أن هذا الدستور سيعيد للدولة هيبتها وسيضع حدّا للفساد والتهرب الضريبي وسيضمن الحريات ويرسي الديمقراطية الحقيقية ويضمن سيادة الشعب وسيعيد الاعتبار للجهات ويعزز دورها في إدارة الشأن العام فضلا عن كونه سيضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وينهض بالتعليم، وفق تقييماتها.وقد برمجت مختلف هذه الأطراف ليوم غد السبت وهو اليوم الأخير من الحملة الانتخابية أنشطة عديدة بمختلف مناطق ولاية قابس لمزيد التعريف بمزايا الدستور الجديد واقناع المواطنين بعدم التخلف عن الاستفتاء والتصويت بنعم لهذا الدستور، وفق ما أعلنت عنه.