بحث فرص التعاون والاستثمار أبرز محاور اتصال هاتفي بين رئيسة الحكومة والوزير الكندي للابتكار والعلوم والصناعة

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تلقت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية من وزير الابتكار والعلوم والصناعة الكندي، فرانسوا فيليب شامبانيو.وذكرت مصالح الإعلام برئاسة الحكومة أن الاتصال، الذي يندرج في اطار متابعة محادثات جمعت الطرفين على هامش منتدى دافوس، "شكّل مناسبة لمزيد بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية التركيز على القطاعات الواعدة التي يمكن دعم الاستثمار الكندي فيها، وفي مقدمتها الصناعات الجوية والفضاء".وأبرزت رئيسة الحكومة، في هذا الصدد، أن "ما تزخر به تونس من كفاءات وخبرات عالية، وما توفره من حوافز وتشجيعات لاحتضان مشاريع كبرى ذات قيمة مضافة عالية، يُعدّان خير حافز لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين الكنديين على بعث مشاريع اقتصادية كبرى في تونس".من جانبه، أكّد الوزير الكندي، وفق المصدر ذاته، "حرص بلاده واستعدادها لمزيد التنسيق من أجل دراسة الفرص المتاحة لإثراء التعاون الثنائي، ولاسيما لتجسيم بعث مشاريع متميزة في تونس، بما من شأنه خلق مواطن شغل هامة للشباب التونسي".ولدى استعراض الاستعدادات الجارية لاحتضان جزيرة جربة الدورة الثامنة عشرة لقمّة الفرنكوفونيّة يومي 19 و20 نوفمبر 2022، أعربت رئيسة الحكومة عن "تطلّع الجانب التونسي إلى مشاركة كندية رفيعة المستوى في أشغال هذه القمّة".