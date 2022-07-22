قبلي: دورية تابعة لفرقة الحدود البرية بدوز تحجز 4 سيارات حاول أنفار تهريبها لقطر مجاور

تمكنت دورية تابعة لفرقة الحدود البرية بمنطقة الحرس الوطني بدوز مؤخرا من حجز 4 سيارات كان أنفار بصدد تهريبها لقطر مجاور.وأوضح مصدر أمني مسؤول بقبلي، في تصريح عشية اليوم الجمعة ل"وات"، أنه وفي اطار التصدي لظاهرة التهريب وتكثيف العمل على مكافحة هذه الظاهرة، مع مراقبة وتأمين الشريط الحدودي الغربي، تمكنت دورية تابعة لفرقة الحدود البرية بدوز، وعلى مقربة من الشريط الحدودي التونسي الجزائري من حجز 4 سيارات غير مدرجة بأسطول الوكالة الفنية للنقل البري بصدد تهريبها للقطر الجزائري.وأضاف المصدر ذاته أنه تم تأمين هذه السيارات لدى فرقة الديوانة التونسية بقبلي، التي ستتولى اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها.