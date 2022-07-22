متابعة استراتيجيّة صنع اللقاحات في تونس محور جلسة عمل بوزارة الصحة


Publié le Vendredi 22 Juillet 2022 - 20:32 قراءة: 0 د, 33 ث
      
مثلت متابعة استراتيجية صنع اللقاحات في تونس محور جلسة عمل انعقدت، اليوم الجمعة بوزارة الصحة، مع ممثلين عن مكتب دراسات مكلف بإعداد دراسة الجدوى حول صنع اللقاحات.


وقدّم مكتب الدراسات المكلف بإعداد دراسة الجدوى تقريره النهائي حول مختلف الجوانب المتعلّقة بإرساء مشروع تصنيع اللّقاحات والآليات المقترحة لتنفيذه في أفضل الآجال، وفق بلاغ لوزارة الصحة.

وأكد وزير الصحّة علي المرابط بهذه المناسبة، على أهمية مشروع تصنيع اللّقاحات والأدوية باعتباره "سيعزز مكانة تونس اقتصاديا وسيكون له انعكاسات ايجابية على القطاع الصحي والإقتصاد الوطني".


وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في شهر فيفري الماضي، عن اختيار ست دول أفريقية بينها تونس للحصول على تكنولوجيا متطورة، لفتح مراكز لإنتاج اللقاحات ضد فيروس كورونا.
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