ديلو: المحكمة الادارية تجاوزت الآجال دون اصدار قرار بايقاف او تأجيل تنفيذ قرار إعفاء القضاة


Publié le Vendredi 22 Juillet 2022 - 19:01 قراءة: 0 د, 28 ث
      
افاد المحامي سمير ديلو في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان المحكمة الادارية تجاوزت الآجال القانونية دون اصدار قرار بايقاف او تأجيل تنفيذ قرار إعفاء القضاة.
وكتب ديلو في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية "ماذا يجري في المحكمة الإداريّة ..!؟

تجاوز الاجال القانونية للمحكمة الادارية دون اصدار قرار بايقاف او تأجيل تنفيذ قرار إعفاء القضاة ، أمر مثير للإستغراب .. والقلق ..!"

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