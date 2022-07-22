مهنيو الالبان يطالبون بتفعيل ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتيح استمرارية القطاع

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طالب مهنيو قطاع الألبان بتفعيل ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بمنظومة الألبان وتطويرها خاصة وانها تساهم بنحو 7 بالمائة من قيمة الصناعات الغذائية.وقدم هذا الطلب خلال جلسة عمل انعقدت صباح الجمعة برئاسة وزيرة الصناعة نائلة نويرة القنجي وبحضور رئيس الغرفة النقابية لمصنعي الحليب بوبكر المهري والمدير العام للمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان كمال الرجايبي وعدد من ممثلي المهنة.وتطرق المشاركون في اللقاء الى مختلف الصعوبات التي يواجهها مختلف المتدخلين في المنظومة والحلول الممكنة للحفاظ على المربين ومجمعي الحليب والمصنعين قصد تغطية الحاجيات الاستهلاكية من مادة الحليب.وشددوا على اهمية ارساء اعتماد مقاربة تشاركية تضم جميع الفاعلين في المنظومة وإعداد تصور متكامل للنهوض بمنظومة الألبان يأخذ بعين الاعتبار المدى القصير والمتوسط والطويل.وأكدت القنجي على أهمية منظومة الألبان نظرا لمساهمتها الفعالة في الأمن الغذائي وفي التنمية الجهوية وعلى ضرورة مضاعفة الجهود بمشاركة كل الأطراف المعنية على حلحلة الإشكاليات المتعلقة بالمنظومة والإحاطة بالصناعيين.وتساهم منظومة الالبان بنسبة 11 بالمائة في قيمة الإنتاج الفلاحي و25 بالمائة في قيمة الإنتاج الحيواني و7 بالمائة في قيمة الصناعات الغذائية في حين يضم القطاع حوالي 112 ألف مربي أبقار و250 مركزا لتجميع الحليب بطاقة جملية تقدر ب 3 مليون لتر.وتوجد في تونس 11 وحدة صناعية لإنتاج الحليب المعقم بطاقة تحويل 6ر4 مليون لتر يوميا ووحدتين لتجفيف الحليب بطاقة تحويل 220 ألف لتر في اليوم و9 وحدات لإنتاج الياغرت بطاقة تحويل 750 ألف لتر يوميا و25 وحدة لإنتاج الاجبان بطاقة تحويل 450 ألف لتر في اليوم.