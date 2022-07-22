بن عروس : اعتماد 92 ملاحظا للاستفتاء من بين الأطراف المشاركة


Publié le Vendredi 22 Juillet 2022 - 20:19 قراءة: 0 د, 31 ث
      
اعتمدت الهيئة الفرعية للانتخابات في بن عروس ، 92 ملاحظا لعملية الاستفتاء المزمع إجراؤه يوم 25 جويلية القادم تقدمت بهم بعض الأطراف المشاركة في المسار .
ووفق ما افاد به "وات" رئيس الهيئة الكيلاني هلال فان مجموع الملاحظين المعتمدين يتوزّعون على ملاحظين ممثلين لجمعيتين وممثلين لشخص طبيعي وممثلين لثلاثة أحزاب مشاركة .

في سياق متصل قام مجلس الهيئة بتحرير 10 تنابيه لمخالفات انتخابية مرتكبة وإزالة وحجز عدد من المعلقات الدعائية لعدم احترام أماكن التعليق
يذكر أن عدد مكاتب الاقتراع بالدائرة الانتخابية ببن عروس التي يبلغ عدد المسجّلين بها حدود 500 الف مسجّل، تم ضبطه في حدود 580 مكتبا موزّعة على 153 مركز اقتراع .

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